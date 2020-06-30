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  4. 30 Haziran 2020 17:50

Facianın eşiğinden dönüldü! Heyelandan son anda kurtuldular

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen köyüne asfalt dökme çalışmaları yapan İl Özel İdaresi ekipleri, heyelandan kendilerini son anda kurtardı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Heyelandan son anda kurtuldular
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Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, Kemah'a bağlı Yücebelen köyü yolunun altyapısını tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde asfalt çalışmasına başladı. Genişletilen yolun 10 kilometrelik bölümünü asfaltlamaya başlayan ekipler, dolu ve sağanak nedeniyle çalışmalara ara verdi. Şiddetli yağmur sonrası bölgede heyelan meydana geldi. Tonlarca toprağın çamur gibi aktığı bölgeden işçiler, son anda kendilerini kurtardı. Yolda dev yarıklara neden olan heyelan sonrası ekipler, asfalt malzemesiyle açılan çukurları kapatmaya çalıştı. Yücebelen köyü yolunu ulaşıma kapatan heyelan sonrası ekipler, çalışmaya başladı.

 

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