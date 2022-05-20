Fazla kilolarından kurtulmak isterken hayatı kabusa döndü

Fazla kilolarından kurtulmak için İngiltere'den Türkiye'ye gelerek özel bir hastanede ameliyat olan genç kadın ölümden döndü. 6 yılda defalarca ameliyat olan genç kadının hayatı kabusa döndü.

İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki A.K.'a, aşırı kiloları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kiloları 'Obezite' tanısı konmak üzereydi.mFazla kilolarından rahatsız olan A.K., tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonrası İstanbul Beşiktaş'taki bir hastane ile anlaşan A.K., 6 Mayıs 2016'da İstanbul'a geldi. Genç kadın, Dr. Ali K. tarafından ameliyat edildi.

İddiaya göre genç kadın, ameliyat sonrası vücudunda oluşan sızıntı nedeniyle zor günler yaşadı. Sabah'ta yer alan habere göre, tüm vücudunu enfeksiyon kaplayan A.K., günlerce kendisine gelemedi ve aylarca yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Uzun süren tedavi arından kendisine gelen mağdur kadın, hastaneden taburcu edildi. Hastane tarafından verilen raporla yaşadığı İngiltere'ye dönen genç kadının vücudundaki sorunlar her geçen gün artarak devam etti.

Yine iddiaya göre genç kadına İngiltere'deki hastanede, vücudundaki sorunların yanlış ameliyat nedeniyle olduğunu söyledi.

"EVLİLİĞİM DE BİTTİ"

Defalarca İngiltere'de ameliyat masasına yatan genç kadın geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık beş yıldır, İstanbul'daki tüp mide ameliyatı sonrası zor günler yaşadığını söyleyen ve yıllarca fiziksel olarak tedavi olmak zorunda kaldığını belirten genç kadın yaşadıkları nedeniyle evliliğinin de bittiğini iddia etti.

Yapılan yanlış tedavi nedeniyle maddi ve manevi olarak büyük kayıplar yaşadığını ileri süren A.K.'un ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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