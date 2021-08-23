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Feci kaza: Nişanına bir hafta kala...

Feci kaza: Nişanına bir hafta kala...

Kütahya'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 21 yaşındaki genç kadın nişanına bir hafta kala trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kahreden kaza, dün akşam saatlerinde Fuat Paşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Şehit Mehmet Kartal Polis merkezi yakınındaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esra U.'ya, sanayi istikametine giden Halil İbrahim Ergun idaresindeki otomobil çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan U., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

U., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Etiketler kaza trafik kazası otomobil
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