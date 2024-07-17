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Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var

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Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda baş yapısı değişik ve kulakları dışarıda bir yılan görüntülendi.

Aşırı sıcak bir ülke olduğu için Türkiye'de pek çok yılan türü görülürken, Muğla'nın Fethiye ilçesinde pek çok kişinin ilk defa karşılaştığı bir yılan türü görüntülendi.

Fethiye Limanı yakınlarındaki kayalıklarda görüntülenen ilginç görünümlü yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda baş yapısı değişik ve kulakları dışarıda bir yılan görüntülendi.

Yılanı görüntüleyen vatandaşlardan Deniz Kuşseven isimli şahıs ilk defa böyle bir sürün genle karşılaştığını belirterek “Tatil için Fethiye'ye gittim. Limanda kahvaltı yaparken kenardaki kayaların üzerinde başı farklı ve kulakları dışarıda bir yılan gördüm. İlk defa böyle bir yılanla karşılaştığım için ilgimi çekti ve videoya aldım. Çevredeki pek çok kişide telefonu ile yılanın görüntüsünü çekti” diyerek korkunç görünümlü yılanın bir süre sonra gözlerden kaybolduğunu söyledi.

Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda baş yapısı değişik ve kulakları dışarıda bir yılan görüntülendi.

İHA

Etiketler  Muğla Fethiye 2 metrelik yılan garip yılan başı kulakları
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