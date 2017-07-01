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  4. 01 Temmuz 2017 16:39

FETÖ imamı İstanbul'da yakalandı

FETÖ'nün Kadıköy eyalet imamı olduğu iddia edilen Yakup A., gaybubet evine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ imamı İstanbul'da yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin illegal kanadında yer alan mahrem hizmetler yapılanmasında Kadıköy eyalet imamı Yakup A. yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Muzaffer kod adlı Yakup A. dün gece sabaha karşı Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunan örgütün gaybubet evine yapılan baskında gözaltına alındı.

MİT tarafından yapılan adres tespitinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan sözde eyalet imamı Vatan Caddesi’nde bulunan TEM Şube’ye götürülerek sorguya alındı.

Gözaltına alınan Yakup A.'nın Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir’den oluşan 4 ilçenin bağlı olduğu örgüt Kadıköy eyalet imamlığı görevini uzun suredir devam ettirdiği öğrenildi. Şahısın cep telefonuna da el konup incelemeye alındı.

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