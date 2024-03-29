  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. FETÖ operasyonlarında 20 ilde 70 gözaltı!

FETÖ operasyonlarında 20 ilde 70 gözaltı!

Güncelleme:

Emniyet birimlerinin bölücü terör örgütü FETÖ'ye yönelik 20 ilde gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında 70 zanlı yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 ilde FETÖ’ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen “Kıskaç-11” operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı. 

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"20 ilde FETÖ’ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen “KISKAÇ-11” operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-11” operasyonlarında şüphelilerin: Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, Örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu: Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

 

Etiketler fetö pdy gözaltı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avrupa Şampiyonu Buket'in öldüğü kazada, aile 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti Avrupa Şampiyonu Buket'in öldüğü kazada, aile 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti Simpsonlar'ın bir öngörüsü daha gerçekleşti Simpsonlar'ın bir öngörüsü daha gerçekleşti İstanbul'da yangın! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor İstanbul'da yangın! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur’dan Kadıköy Meydanında farklı propaganda BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur’dan Kadıköy Meydanında farklı propaganda İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı İnsan vücudunun şarj ettiği bitmeyen pil icat üretildi İnsan vücudunun şarj ettiği bitmeyen pil icat üretildi Belediye başkanından ''sana oy vermeyeceğim'' diyen vatandaşa yumruk Belediye başkanından ''sana oy vermeyeceğim'' diyen vatandaşa yumruk İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi Herkes bunu merak ediyordu: Fenerbahçe küme düşerse Şampiyonlar Ligi’ne gidebilir mi? Herkes bunu merak ediyordu: Fenerbahçe küme düşerse Şampiyonlar Ligi’ne gidebilir mi?