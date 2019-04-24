FETÖ'den aranıyordu, bekçiler yakaladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yurtlarında müdürlük yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Ankara'da bekçiler tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Halil Tunç Parkı'nda yaya devriye görevi yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri için durdurdukları bir kişinin kimliğini sorguladı.

Sorgu ekranındaki fotoğraf ile M.P. adına düzenlenmiş kimlikteki fotoğrafın aynı olmadığını fark eden ekipler, şüpheliye kimliğin sahte olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Parmak izi incelemesinde Mustafa U. olduğu tespit edilen ve Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan arandığı anlaşılan şüphelinin FETÖ'nün kapatılan yurtlarında müdürlük yaptığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



