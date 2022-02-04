''Filozof Atakan'', Atakan Kayalar geri döndü

Küçük yaşına rağmen yaptığı açıklamalar ve felsefeye ilgisi nedeniyle adı "Filozof Atakan''a çıkan, Atakan Kayalar geri döndü.

Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken ve 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan 10 yaşındaki "Filozof Atakan", bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelmişti.

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Atakan Kayalar, takdir edildiği kadar tartışmaların da merkezi haline gelen bir isim oldu.

Dönemim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyanın gündemine oturan ‘Filozof Atakan’ lakaplı Atakan Kayalar hakkında değerlendirmede bularak, “Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz.

Biz bu duruma pedagojik olarak bakmaktayız. Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz. Diğer çocukların üzerinde olan baskıyı kimse umursamıyor. Beklenti patlamasına, kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntılar düşünülünce bizim tavrımız şu olur; bu, sadece ihtiyacın dilinden konuşmak. Aileyle görüştük, uzmanlarla görüştük, ihtiyacı neyse bu altyapıya, testlere, hangi öğretmenin desteğine ihtiyacı var gibi… Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Sürekli sosyal medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi açısından birtakım olumsuzluklara yol açabilir. Biz gereken her tür uzmanlığa sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veririz.” demişti.

Uzun süredir ekrana gelmeyen Filozof Atakan, merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz Kasım ayında bir Tv programına katıldığı ortaya çıkan Atakan Kayalar'ın son hali dikkat çekti.

Programın sunucusu Yeşim Salkım'ın "Senin içinde olgun bir ruh var, öyle hissediyorum. Duygusal anlamda özel bir çocuk olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

"Ne kast ediyorsunuz özel derken. Her çocuk özeldir. Benim öyle çok da özellik biz durumum yok. Bence çocuğun neye ilgisi varsa o alana yönlendirilmeli. Kimi çocuk var, görsel sanatları iyi yapıyor. O alana yönlendirilmeli." şeklinde cevap verdi.

"BİRDEN ÜNLENİNCE ÜZERİMDE YORGUNLUK OLDU"

"Birden ünlenince üzerimde bir yorgunluk oldu. Ama bu yorgunluğu kısa sürede attım. Tanınmak da kötü bir şey değil. İyiydi, güzeldi... Şimdi de edebiyata ilgim var.Oğuz Atay'ı seviyorum. Kendisi de hemşehrim. Onun dışında tarih okuyorum." diyen Filozof Atkan'ın hiç değişmemesi dikkat çekti.