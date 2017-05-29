Gaziantep'te aile faciası: Anne ve iki kızı öldü

Gaziantep'te cinnet getiren 33 yaşındaki Mustafa Ö. evini ateşe verip eşi 28 yaşındaki Fatma Ö.’yi bıçaklayarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı. Ailenin kızları 6 yaşındaki İlknur ve 1 yaşındaki Mervenur ise dumandan zehirlenip öldü, 8 yaşındaki Mehmet Ö. de hastanede tedaviye alındı.



Olay, akşam saatlerinde vakitlerinde İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; un fabrikasında işçi olarak çalışan Mustafa Ö. cinnet getirip, 3 katlı müstakil evin giriş katında bulunan evini ateşe verdi. Evinin pencere camlarını kırmaya başlayan Mustafa Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Fatma Ö.’ye saldırdı. Fatma Ö. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken çocukları Mehmet, İlknur ve Mervenur mahsur kaldıkları oturma odasında dumandan zehirlendi. Mustafa Ö., daha sonra eşini öldürdüğü bıçakla bileklerini kesip göğsünü yaralayarak intihara kalkıştı.







Evdeki çığlıkları duyan ailenin komşuları durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye de evdeki yangını söndürmeye çalıştı. Söndürülen evden çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanelerde tedaviye alınan Fatma Ö. ve kızları İlknur ve Mervenur doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirirken, Mustafa Ö. ve oğlu Mehmet’in hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.







Yaşamlarını yitiren anne ve 2 kızının cesetleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, acı haberi alan ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.





