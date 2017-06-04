Halk TV ve 20 kanalın yayını kesildi
Halk TV ve 20 kanalın yayını kesildi
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
O derneklere büyük gözaltı! Valilikler uyarıldı
O derneklere büyük gözaltı! Valilikler uyarıldı
Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni hakkında sürpriz karar
Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni hakkında sürpriz karar
İngiliz polisi baskınlara başladı, 1 kişi vuruldu
İngiliz polisi baskınlara başladı, 1 kişi vuruldu
FETÖ'nün 10 aydır aranan imamı yakalandı
FETÖ'nün 10 aydır aranan imamı yakalandı
Almanya'dan sürpriz itiraf: Türkiye haklı
Almanya'dan sürpriz itiraf: Türkiye haklı
Sırt çantası koca şehri ayağa kaldırdı
Sırt çantası koca şehri ayağa kaldırdı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 04 Haziran 2017 23:20

Gaziantep'te bıçaklı, pompalı kavga: 9 yaralı

Gaziantep'te bıçaklı ve pompalı 2 grubun kavgasında, bir kişi elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açınca 9 kişi yaralandı.

A+ A-

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Türkmenler Mahallesi'nde Kurudere sokak içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklar çekildi. Bıçakla kovalayan gruptan kaçan şahıslardan biri Salih Danış Caddesi araçta bulunan pompalı tüfeği alarak, gelişigüzel ateş açmaya başladı. Olayda kavgayla bağlantısı olmayan kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne 3'ü de 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı. 

İHA

gaziantep , pompalı , kavga , şahinbey , bıçaklı