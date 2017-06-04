Gaziantep'te bıçaklı, pompalı kavga: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Türkmenler Mahallesi'nde Kurudere sokak içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklar çekildi. Bıçakla kovalayan gruptan kaçan şahıslardan biri Salih Danış Caddesi araçta bulunan pompalı tüfeği alarak, gelişigüzel ateş açmaya başladı. Olayda kavgayla bağlantısı olmayan kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne 3'ü de 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.