Gaziantep'te dehşet! Çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Nizip Belediyesi itfaiye ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde 1,5 ve 4 yaşındaki 2 çocuğa yarı baygın halde ulaştı.
Dışarıya camdan dışarı çıkarılan ve ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
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