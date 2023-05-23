Gaziantep'te korkutan deprem!
AFAD'ın açıklamalarına göre, Gaziantep'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Gaziantep'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.30'da meydana gelen depremin derinliği ise 4.54 km olarak ölçüldü.
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 23, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2023-05-23
Saat:22:30:12 TSİ
Enlem:37.206 N
Boylam:36.869 E
Derinlik:4.54 km
Detay:https://t.co/0WgTQhp3HU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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