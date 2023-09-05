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Gaziantep'ten İzmir'e gelip dehşet saçtı

Gaziantep'ten İzmir'e gelip dehşet saçtı
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Gaziantep'ten alacak verecek meselesini görüşmek üzere İzmir'e gelen kişi, çıkan tartışmada husumetlisini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Bayraklı Sahili’nde Gaziantep’ten geldiği öğrenilen B.Ş., alacak verecek meselesini görüşmek üzere A.D. ile buluştu.

Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında B.Ş., yanında bulundurduğu bıçakla A.D.’yi 8 yerinden bıçakladı. D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan D.’yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri ise kısa sürede şüpheli B.Ş.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Gözaltına alınan B.Ş., emniyete götürüldü. Hastaneye kaldırılan A.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler gaziantep izmir husumetli bıçaklama
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