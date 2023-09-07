Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ç. B., Y. K., G.K. ve M. O. gece kulübüne girmek istedi. Çalışanlar girmelerine izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E., yanında bulunan silahla Ç. B., Y. K., G.K. ve M. O.'ya ateş etmeye başladı. Ç. B. de güvenlik görevlisi Ş. E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kavgada Y. K., G.K., M. O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı G.K.'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. M. O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Ç. B., yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.

İHA