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Genç imam camide intihar etti

Genç imam camide intihar etti
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 31 yaşındaki bir imam, görev yaptığı camide ailevi problemleri sebebiyle intihar etti.

Olay, Boyabat ilçesi Çeşnigir köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki camide imamlık yapan Ö.K. (31), aile içinde yaşadığı problemler nedeniyle görev yaptığı camide intihar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ö.K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ö.K.'nin cansız bedeni, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durağan ilçesine bağlı Kaplangı köyü nüfusuna kayıtlı olan imamın yaklaşık üç ay önce Çeşnigir köyüne atandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler imam cami camide intihar intihar
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