Genç kadın apart dairenin banyosunda ölü bulundu

Sakarya'da 31 yaşındaki B.K., oturduğu apart dairenin banyosunda ölü bulundu.

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'ndeki AVM içerisindeki apart dairede oturan B.K.'i öğle saatlerinde banyoda hareketsiz bulan arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp, kesici ya da delici alet izi bulunmayan K.'nin cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. K.'nin kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. Soruşturma sürüyor.

DHA