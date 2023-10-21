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Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı

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Antalya’da bir genç kızın çığlıkları mahalleyi inletince ortalık bir anda savaş yerine döndü Genç kızı taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği gerekçesiyle vatandaş tarafından yakalanan adam tutuklandı. Genç kızın yardım çığlıkları üzerinde vatandaşlar tarafından yakalanan adam olay yerine gelen polise teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz gün Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Ş.Ö isimli şahsın kaldırımda bulunan genç bir kızı taciz etti.

Kızın yardım çığlıkları üzerine olayı duyan duyan vatandaşlar, yaşanan arbedenin ardından adamı yakalayıp bir işyerinin önüne oturtup polisin gelmesini bekledi.

Bu sırada zanlıyı kameraya alan bir vatandaş da "adam olsan memleketinde kalırdın" diyerek tepki gösterdi.

Taciz şüphelisinin çevresini saran vatandaşlar bir taraftan cep telefonuyla görüntüsünü kayıt altına aldı. Olay sonrası tacize uğradığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen genç kızın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ş.Ö.’yü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Genç kızın şikayetçi olması üzerine ilçe emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler yabancı uyruklu zanl taciz taciz zanlısı genç kızın çığlıkları
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