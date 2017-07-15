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  4. 15 Temmuz 2017 10:13

Gözaltına alınan hayat kadınlarından şaşırtan tepki

Konya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hayat kadınları polise "gözaltına alınmaktan bıktık, işimizi yapamıyoruz" diye tepki gösterdi.

Gözaltına alınan hayat kadınlarından şaşırtan tepki
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Konya'da para karşılığı anlaştıkları erkeklerle ilişkiye girdikleri öne sürülen 10 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların, 'Gözaltına alınmaktan bıktık. İşimizi yapamıyoruz' diyerek polislere sitem ettikleri görüldü.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınların, merkez karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklık caddeleri ile Meram İlçesi Furkan Dede caddesine çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.
 
Yapılan fiziki takibin ardından harekete geçen polis, düzenledikleri operasyonla 10 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Kadınların, 'Gözaltına alınmaktan bıktık. İşimizi yapamıyoruz' diyerek polislere sitem ettikleri görüldü. sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar hakkında işlem başlatıldı.

DHA

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