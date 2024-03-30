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GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti

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Efsane bilgisayar oyunu Grand Thef Auto Samsun'da gerçek oldu. Eli silahlı bir kişi trafikte silah çekerek servis minibüs şoförünü araçtan indirip aracı alıp kaçtı...

Samsun'da silah çekerek servis minibüs şoförünü araçtan indiren ve aracı alıp kaçtıktan sonra terk eden şahıs, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsü şoförü Tuncay E., M.S.K.'nin kendisine silah çekerek araçtan aşağı indirdiğini ve direksiyona geçerek aracını gasp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Samsun'da silah çekerek servis minibüs şoförünü araçtan indiren ve aracı alıp kaçtıktan sonra terk eden şahıs, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Polis yaptığı araştırma sonucu minibüsü Liman Mahallesi'ndeki itfaiye yakınında terk edilmiş halde buldu. Olayla ilgili M.S.K. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

İHA

Etiketler gasp samsun silahlı gasp aracı gasp etti
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