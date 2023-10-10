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Güvenlik görevlisi, iş yerinde tartıştığı oğlunu öldürdü

Güvenlik görevlisi, iş yerinde tartıştığı oğlunu öldürdü
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Adana'da güvenlik görevlisi N.O., iş yerinde tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. S.O., Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası N.O.'nun iş yerine gitti. Baba ile oğlu, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda N.O., kulübedeki av tüfeğiyle elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu S.O.'ya ateş açtı. S.O. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polise teslim olan N.O. ise gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. S. O.'nun cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Etiketler adana güvenlik görevlisi tüfek
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