Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Mardin'de bir süredir kendilerinden haber alınamayan 2 kız kardeş evlerinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Artuklu ilçesi Teker Mahallesi'nde yaşayan Leyla I. (60) ve Muatter I.'tan (65) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine, adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, 2 kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre, kadınların yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol