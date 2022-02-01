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Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

İstanbul Güngören'de iki çocuğuyla karşıya geçmeye çalışan kadına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki çocuk savrulurken, kamyonun altında kalan anne hayatını kaybetti.

İstanbul Güngören'de çocuklarıyla birlikte karşıya geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00'da Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafriyat kamyonunun sürücüsü, iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal A.'yı fark etmedi.

Sürücü kullandığı kamyonla anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar caddeye savrulurken anne Nihal A. ise kamyonun altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı.

Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Etiketler güngören hafriyat kamyonu
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