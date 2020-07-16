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  4. 16 Temmuz 2020 22:14

Hakkari'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'nin Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 15 Temmuz 2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde; 1 adet antitank roketatar mühimmatı,1 adet tüfek bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 58 adet bixi mühimmatı, 1 adet ağaç dipçik ve kabza ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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hakkari , derecik , muhimmat
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