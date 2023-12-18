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Hakkari'de terör operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik 15 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 16 şarjör, 2 mavzer tüfek ve değişik çaplarda 1175 fişek ele geçirildi.

Etiketler terör operasyon silah
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