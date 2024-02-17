Halk otobüsü otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden sürücünün yarın askere gideceği öğrenildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcularla ilçe merkezine seyir halinde olan S.D. (56) yönetimindeki özel halk otobüsü, karşı yönden gelen, M.A. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü M.A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücüler ile otobüsteki yolculardan F.Ş. (78), R.K. (16), H.K. (60), F.K. (39), H.K. (62), İ.K. (15) ve H.Y. (43), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü M.A.’nın, yarın vatani görevi için birliğine teslim olacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA