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Halk TV muhabiri gözaltına alındı

Halk TV muhabiri gözaltına alındı

Halk TV muhabiri Hazar Dost, Antalya'daki yurtta kafası kesilerek katledilen öğrenci haberinin takibi için gittiği Antalya'da gözaltına alındı.

Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Dost'un havaalanında bekletildiği ifade edildi.

 YAYIN YASAĞI GELMİŞTİ

Antalya'da tarikat yurdunda çalışan aşçı İ.G., yurtta kalan üniversite öğrencisi M.S.T.'u satırla katledip "Deccal'i vurdum" diye bağırmıştı.

 Olaya tepkiler sürerken üniversite öğrencisi M.S.T.’un tarikat yurdunda vahşice öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.

 

Etiketler Hazar Dost gözaltı halktv
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