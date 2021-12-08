Halk TV muhabiri gözaltına alındı
Halk TV muhabiri Hazar Dost, Antalya'daki yurtta kafası kesilerek katledilen öğrenci haberinin takibi için gittiği Antalya'da gözaltına alındı.
Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Dost'un havaalanında bekletildiği ifade edildi.
YAYIN YASAĞI GELMİŞTİ
Antalya'da tarikat yurdunda çalışan aşçı İ.G., yurtta kalan üniversite öğrencisi M.S.T.'u satırla katledip "Deccal'i vurdum" diye bağırmıştı.
Olaya tepkiler sürerken üniversite öğrencisi M.S.T.’un tarikat yurdunda vahşice öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol