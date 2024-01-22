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Hamedo adlı suç örgütü çökertildi: 10 tutuklama

Hamedo adlı suç örgütü çökertildi: 10 tutuklama
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Hamedo adlı suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve ele geçirildi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, “Hemedo” adlı suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada, 3 tüfek, 3 tabanca, tabancalara ait mermiler, hassas terazi, bıçak ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler ceylanpınar hamedo suç örgütü
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