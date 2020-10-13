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  4. 13 Ekim 2020 10:58

Hamile anne ve bebeği feci şekilde can verdi

Başakşehir'de bebek arabasındaki bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan 4 aylık hamile kadın ve 1 yaşındaki bebeğine kamyonet çarptı. Arkadan gelen aracın ezdiği anne ve bebeği hayatını kaybetti.

Hamile anne ve bebeği feci şekilde can verdi
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İstanbul'daki kazada Suriyeli hamile anne ve 1 yaşındaki çocuğu yaşamını yitirdi.

Kaza geçtiğimiz pazar günü saat 20.10 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde meydana geldi.

4 aylık hamile olduğu öğrenilen Suriyeli anne Rahme Akilalhalabi bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki bebeği Jurigül Akilalhalabi ile yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Mustafa A.'nın kullandığı kamyonet anne ile bebeğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ile bebeği savrularak yola düştü.

ARKADAN GELEN OTOMOBİL DE ANNE VE ÇOCUĞUNU EZDİ

Arkadan gelen A.Y.'nin kullandığı otomobil de yerde yatan anneyi göremeyerek üzerinden geçti.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan anne ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kamyonet ile otomobil sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü. İşlemleri tamamlanan Mustafa A. ile A.Y. adlı sürücüler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

trafik kazası , başakşehir
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