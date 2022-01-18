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Hamile hemşireye dayak skandalında flaş gelişme

Hamile hemşireye dayak skandalında flaş gelişme

İstanbul Başakşehir'deki bir hastanede 24 yaşındaki hamile hemşireyi darbeden baba ve oğlu tutuklandı.

İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı.

Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.

Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı.

DHA

Etiketler başakşehir devlet hastanesi hemşire
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