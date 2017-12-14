Hamile kadını taciz etti, silah çekti tekme attı !

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde iki çocuğu ile birlikte yürüyen hamile kadın, kendisine arkadan yaklaşan şahsın tacizine maruz kaldı. Tacizci, kendisine tepki gösteren kadına silah çekip, tekme de savurdu. Çevreden geçenler ise olayı izlemekle yetindi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuğuyla birlikte yürüyen 23 yaşındaki Suriyeli E.X., kendisini takip eden şahsın cinsel tacizine uğradı. Elle tacize uğrayan kadın, tacizciye elindeki poşetleri vurarak tepki gösterdi.

Tacizci ise, çocukların gözü önünde silah çektiği mağdur kadına tekme savurdu. Tacizci daha sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşırken, çevreden geçen vatandaşların olayı izlemekle yetinmesi dikkat çekti. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Polis, mağdur kadının şikayeti üzerine tacizcinin yakalanması için çalışma başlattı.