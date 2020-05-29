  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 29 Mayıs 2020 17:25

Hareket eden aracı tutmaya kalkıştı, altında kaldı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeyken hareket eden otomobili tutmaya çalışan 4 kişiden biri aracın altında kaldı.

Hareket eden aracı tutmaya kalkıştı, altında kaldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kaza, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi Saklıcennet mevkisinde meydana geldi. Piknik yapmak isteyen 4 arkadaş, otomobille Saklıcennet'e geldi. Araç park edildikten sonra, iddiaya göre, el freni çekilmedi. Bir süre sonra aracın hareketlendiğini gören 4 arkadaş, tutmaya çalıştı.

Bu sırada Mesut İzgi, kaputundan tutmaya çalıştığı otomobilin altında kaldı. Araç, daha sonra İzgi'yi kurtarmak isteyen 3 arkadaşına da çarparak, durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Mesut İzgi ile 3 arkadaşını ilk müdahale sonrası ambulanslarla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
trafik , kaza , park , hareket
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM