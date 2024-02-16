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Hastadan doktora yumruklu saldırı! O anlar kamerada

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Adana’da bir hasta, tartıştığı doktora yumruk attı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, saldırgan hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesinde meydana geldi.

Benimle ilgilenmedin dedi yumruk attı

İddiaya göre hastanenin acil servisine gelen B.G.(50), görevli Doktor H.D. (30) ile kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma devam ederken B.G., koltukta oturan doktora birden yumruk attı.

Yumruklu saldırı güvenlik kamerasında

Yaşananlar saniye saniye görüntülenirken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli hastane polisi olaya müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalıştığı hastanenin acil servisinde müdahale edildi

Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, doktor ise acil serviste tedavi altına alındı.

İHA

Etiketler doktor hastane saldırı yumruk yumruklu saldırı hasta
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