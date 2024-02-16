Hastadan doktora yumruklu saldırı! O anlar kamerada
Adana’da bir hasta, tartıştığı doktora yumruk attı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, saldırgan hastane polisi tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesinde meydana geldi.
Benimle ilgilenmedin dedi yumruk attı
İddiaya göre hastanenin acil servisine gelen B.G.(50), görevli Doktor H.D. (30) ile kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma devam ederken B.G., koltukta oturan doktora birden yumruk attı.
Yumruklu saldırı güvenlik kamerasında
Yaşananlar saniye saniye görüntülenirken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli hastane polisi olaya müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı.
Çalıştığı hastanenin acil servisinde müdahale edildi
Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, doktor ise acil serviste tedavi altına alındı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol