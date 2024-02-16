Hastadan doktora yumruklu saldırı! O anlar kamerada

Adana’da bir hasta, tartıştığı doktora yumruk attı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, saldırgan hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesinde meydana geldi. Benimle ilgilenmedin dedi yumruk attı İddiaya göre hastanenin acil servisine gelen B.G.(50), görevli Doktor H.D. (30) ile kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma devam ederken B.G., koltukta oturan doktora birden yumruk attı. Yumruklu saldırı güvenlik kamerasında Yaşananlar saniye saniye görüntülenirken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli hastane polisi olaya müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı. Çalıştığı hastanenin acil servisinde müdahale edildi Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, doktor ise acil serviste tedavi altına alındı. İHA