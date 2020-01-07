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  4. 07 Ocak 2020 17:28

Hastane önünde cinayet! 16 yaşındaki çocuk öldürüldü!

Sağlıkta yaşanan şiddet olayları sağlık çalışanlarının dışında, hastanede tedavi olmak bekleyenlere de sıçradı. Burun kanaması nedeniyle Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılan 16 yaşındaki E.T.M, hastane önünde, aralarında husumet olan iki grubun arasında kalarak kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Hastane önünde cinayet! 16 yaşındaki çocuk öldürüldü!
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İstanbul Göktürk’te 6 Ocak'ta çıkan kavgada yaralanan 16 yaşındaki E.T.M. burun kanaması nedeniyle Şişli Etfal Hastanesi’ne götürüldü. O sırada hastanede olan kavgalı iki gruptan bir kişi E.T.M.’yi karşı taraftan sanarak; ambulanstan sedyeyle indirilirken kalbinden 3 bıçak darbesiyle öldürdü. E.T.M. acil servis önünde hayatını kaybetti. İstanbul Göktürk’te yaşayan E.T.M. ve ailesinin yurtdışından yeni döndüğü öğrenildi. 

ALİ ŞEKER'DEN TEPKİ 

Olayı sosyal medyadan duyuran CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekerek, bir an önce sağlıkta şiddet yasasının Meclis'te görüşülmesi gerektiğini dile getirdi. Şeker'in paylaşımları şu şekilde:

 

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