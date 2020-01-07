Hastane önünde cinayet! 16 yaşındaki çocuk öldürüldü!

İstanbul Göktürk’te 6 Ocak'ta çıkan kavgada yaralanan 16 yaşındaki E.T.M. burun kanaması nedeniyle Şişli Etfal Hastanesi’ne götürüldü. O sırada hastanede olan kavgalı iki gruptan bir kişi E.T.M.’yi karşı taraftan sanarak; ambulanstan sedyeyle indirilirken kalbinden 3 bıçak darbesiyle öldürdü. E.T.M. acil servis önünde hayatını kaybetti. İstanbul Göktürk’te yaşayan E.T.M. ve ailesinin yurtdışından yeni döndüğü öğrenildi.

ALİ ŞEKER'DEN TEPKİ

Olayı sosyal medyadan duyuran CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekerek, bir an önce sağlıkta şiddet yasasının Meclis'te görüşülmesi gerektiğini dile getirdi. Şeker'in paylaşımları şu şekilde: