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  4. 19 Kasım 2020 21:57

Hatay İskenderun'da bir yangın daha!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir orman yangını daha çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Yangın, İskenderun ilçesi Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip ile arazöz sevk edildi.

Yangına 16 arazözle müdahale sürerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de orman işletme ekiplerine destek verdiği öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının rüzgarlı havada çıkması ise akıllarda soru işareti oluşturdu.

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