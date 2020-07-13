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  4. 13 Temmuz 2020 21:52

Havadan destekli ''Huzur Denetimleri'' yapıldı

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Huzur Denetimleri"nde polis ekiplerine havadan helikopterler ile destek verildi.

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Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Huzur Denetimleri" gerçekleştirildi. Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetime Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı.

Polisler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu. Otomobiller içinde aramalar yapılırken araçta bulunan kişilerin üst aramaları ve kimlik kontrolleri yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği ile de otomobillerde aramalar yapıldı. Denetimlerde ehliyetine alkolden el konulan bir sürücüye cezai işlem uygulanırken eşi, polis ekiplerine tepki gösterdi. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.

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