Havai fişek mağazasında yangın !

Antalya'da havai fişek satılan mağazada çıkan yangında hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Altındağ Mahallesi Teomanpaşa Mahallesi'nde havai fişek satılan bir mağazadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mağazanın kapısını kırarak içeri girdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, mağazada hasara neden oldu.
AA