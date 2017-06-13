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  4. 13 Haziran 2017 23:57

Havai fişek mağazasında yangın !

Havai fişek satılan bir mağazada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Havai fişek mağazasında yangın !
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Antalya'da havai fişek satılan mağazada çıkan yangında  hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ Mahallesi Teomanpaşa Mahallesi'nde  havai fişek satılan bir mağazadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar,  itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri,  mağazanın kapısını kırarak içeri girdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından  yangın söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, mağazada hasara  neden oldu.

AA

havai fişek , yangın , mağaza