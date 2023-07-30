Havuz temizliği yaparken ölümden döndü
Mersin'in Erdemli ilçesinde evinin bahçesindeki havuzu temizleyen S.E., elektrik akımına kapıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.
Karakeşli Mahallesi'nde oturan S.E., 25 Temmuz'da evinin bahçesindeki bir kısmı su dolu havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı. Olayı gören komşularının müdahalesi ile havuzdan çıkarılan E., ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan E., tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan E.'in elektrik akımına kapılıp, havuza düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol