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Hayvan Koruma Derneği'nde skandal!

Hayvan Koruma Derneği'nde skandal!
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Hayvanları, Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği’nde, horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında, 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası verildi.

Manisa Sarıgöl’de faaliyet gösteren Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği bünyesinde gerçekleştirilen horoz dövüşüne jandarma tarafından yapılan baskında 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği’nde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından baskın düzenledi.

Baskında, 21 adet çeşitli yerlerinden yaralanmış horoz bulunurken horozların dövüşmesi için hazırlanmış pist ve zeminde horozlara ait kan lekeleri tespit edildi.

Dernek Başkanı M.T. ve dernek üyesi 6 kişi ile 5 horoz sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

Dernekte yaralı olarak bulunan 21 adet horoz ise Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. 

Etiketler horoz dövüşü hayvan koruma derneği
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