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  4. 09 Kasım 2018 18:05

Hemşirelerin odasına gizlice girip...

Zonguldak'ta bir hastanede hemşirelerin odalarındaki cep telefonlarını ve değerli eşyalarını çalan kişi suçüstü yakalandı.

Hemşirelerin odasına gizlice girip...
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Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesi ek binasında çalışan hemşirelerin odalarındaki cep telefonlarını, paralarını ve değerli eşyaları çalan kişi hastane personeli tarafından suçüstü yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, İstanbul Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi ek binasında meydana geldi. İddiaya göre, hastanede çalışan hemşirelerin odalarındaki cep telefonlarını, paraları ve değerli eşyaları çalan 28 yaşındaki D.C. hastane personeli tarafından suçüstü yakalandı.

D.C. hastane personelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan D.C. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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