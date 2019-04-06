SON DAKİKA
İSTANBUL'DA YENİDEN SAYILAN OYLAR SONUÇLARI DEĞİŞTİRDİ
Sigara içenlere müjde: Sigaraya da seçim sonrası zammı geldi
Sigara içenlere müjde: Sigaraya da seçim sonrası zammı geldi
AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti
AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti
İYİ Parti'nin o ildeki itirazı reddedildi
İYİ Parti'nin o ildeki itirazı reddedildi
İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir ? İşte ulaşım rehberi...
İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir ? İşte ulaşım rehberi...
CHP’li Öztrak’tan ''İstanbul'' açıklaması
CHP’li Öztrak’tan ''İstanbul'' açıklaması
AK Parti yine itiraz etti: 'Ankara'daki 12 bin 180 sandık yeniden sayılsın'
AK Parti yine itiraz etti: 'Ankara'daki 12 bin 180 sandık yeniden sayılsın'
İstanbul'da kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı
İstanbul'da kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı
Belediye başkanı seçilen Adil Öksüz'ün kuzeni mazbatasını aldı
Belediye başkanı seçilen Adil Öksüz'ün kuzeni mazbatasını aldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Nisan 2019 16:47

Her yerde aranıyordu, bakın nerede yakalandı

Van'da, 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden İ.Y., Başkele ilçesindeki evinde yaptığı gizli bölmede yakalandı.

Her yerde aranıyordu, bakın nerede yakalandı
A+ A-

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, uyuşturucu suçundan Van M Tipi Cezaevi'nde kalan İ.Y. firar etti. İ.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALADI

Firari İ.Y.'nin yakalanması için yaklaşık 3 ay önce jandarma tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip İ.Y.'nin izine Başkale'da ulaştı. Operasyon düzenleyen ekip, İ.Y.'yi Başkale'deki evinde yaptığı gizli bölmede yakaladı.

Hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arama kararı bulunan İ.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
 

firari , gözaltı , cezaevi firarisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM