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  4. 17 Ocak 2019 19:48

Hırsız komşusunu böyle yakalattı

Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptığını şüphelendiği komşusunu fotoğraf çekerek yakalattı.

Hırsız komşusunu böyle yakalattı
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Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde komşusunun  inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen kişi, zanlıların fotoğraflarını  çekerek araç plakasıyla birlikte inşaat sahibi Alkan T'ye attı.

Alkan T'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi  ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlığı K.A. (36) ile K.İ'nin (37)  yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 32 musluk, 11 mutfak bataryası, 21 banyo  bataryasını çaldıkları öne sürülen zanlıları yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

AA

inşaat , komşu , hırsızlık
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