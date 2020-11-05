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  4. 05 Kasım 2020 12:14

Hırsızlara karşı sahiplendiği köpeği hırsızlar çaldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sahibinin, hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı eğitimli Alman Kurdu cinsi köpek çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: Film gibi olay! Hırsızlığı engellemek için köpeğini bağlamıştı ama...

Hırsızlara karşı sahiplendiği köpeği hırsızlar çaldı!
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Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi 5'inci Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Erhan Kalkan, kendine ait eğitimli köpeğini hırsızlık olaylarına karşı iş yerinin önüne bağladı.

Gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen kişi, köpeği sevdi. Ardından bu kişi, zincirini çözüp, hayvanı aracına koydu. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 Gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen kişi, köpeği sevdi. Ardından bu kişi, zincirini çözüp, hayvanı aracına koydu. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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