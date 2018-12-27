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  4. 27 Aralık 2018 15:29

''Hızır Aleyhisselam'' olduğunu söyleyip dolandırdı

Nevşehir'de kendisinin ''Hızır Aleyhisselam'' olduğunu söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen M.D., polis tarafından yakalandı.

''Hızır Aleyhisselam'' olduğunu söyleyip dolandırdı
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Atatürk Bulvarı ile banka şubelerinin bulunduğu bölgelerde dolaşıp, kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek 'hayır işlemek' vaadi ile vatandaşlardan para talep eden M.D., polis tarafından takibe alındı. Kendisine verilecek para karşılığında şükür ve dua alınacağını, para vermeyenin ise helak olacağını söyleyen M.D., bir iş yerinden bin 440 lira para ve 520 lira değerinde 3 çift ayakkabı aldı. Harekete geçen polisler, M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA

nevşehir , hırız aleyhisselam
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