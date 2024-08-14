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Hobi bahçeleri için karar verildi: Hepsi yıkılacak

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İZMİR'in Menderes ilçesinde, kanuna aykırı olarak yapıldığı tespit edilen 156 hobi bahçesi için yıkım kararı verildi.

İzmir'de Menderes Belediyesi, kanuna aykırı olarak yapıldığı tespit edilen 156 hobi bahçesi için yıkım kararı verdi. Yıkım kararı ise ilgililere tebliğ edildi.

Vatandaşın talebi üzerine, hobi bahçelerinin yıkımı için 16 Ağustos Cuma gününe kadar süre verildi.

Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edildiği gerekçesiyle 156 yapı için yıkım kararı alındı. Kararla ilgili yıkım uyarısının yapılacağı taraflara da tebliğ edildi. Tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlanacaktı ancak vatandaşlar ek süre talebinde bulundu. Vatandaşın mağdur olmaması için 16 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanındı. Bu sürenin tamamlanmasının ardından yıkım kararı alınan tüm yapılar yıkılacak" denildi.

 

DHA

Etiketler izmir menderes hobi bahçesi yıkım yıkılacak yıkım kararı
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