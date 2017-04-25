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  1. 25 Nisan 2017 13:07

Hurda kavgasında kan aktı: 6 yaralı

Aksaray'da iki aile arasında çıkan "hurda" kavgasında 6 kişi yaralandı.

Hurda kavgasında kan aktı: 6 yaralı
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Aksaray'a bağlı Güvcünkaya Köyü'nde iki  komşu aile arasında evin önündeki hurda demir parçaları çalındığı iddiasıyla çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişide taş, sopa, yumruk ve tekme darbeleri sonucu yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Dün akşam merkeze bağlı Güvcünkaya Köyü'nde meydana gelen olayda 55 yaşındaki Ömer O., iddiaya göre komşusu 48 yaşındaki Ramazan T.'nin evine gidip oğlu 14 yaşındaki oğlu S.T.'nin evlerinin önündeki hurda demir parçalarını çalıp, sattığını öne sürdü. T., oğlu S.T.'nin hırsızlıkla ilgisinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma başladı.

 

 

DHA

silah , aile , sopa , kavga , taş , yaralı , hurda