Hurda kavgasında kan aktı: 6 yaralı

Aksaray'a bağlı Güvcünkaya Köyü'nde iki komşu aile arasında evin önündeki hurda demir parçaları çalındığı iddiasıyla çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişide taş, sopa, yumruk ve tekme darbeleri sonucu yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Dün akşam merkeze bağlı Güvcünkaya Köyü'nde meydana gelen olayda 55 yaşındaki Ömer O., iddiaya göre komşusu 48 yaşındaki Ramazan T.'nin evine gidip oğlu 14 yaşındaki oğlu S.T.'nin evlerinin önündeki hurda demir parçalarını çalıp, sattığını öne sürdü. T., oğlu S.T.'nin hırsızlıkla ilgisinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma başladı.