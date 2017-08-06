Huzur sitesinde kavga ! Yaralılar var

Kırklareli’de bir inşaatta çalışan işçiler ile müteahhit arasında alacak konusunda çıkan, bıçak, taş ve sopaların kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı. Taraflar birbirberinden şikayetçi olurken, polisi soruşturma başlatıldı.



Kırklareli’nin Cumhuriyet Mahallesi’ndeHuzur Sitesi’nin 300 konutluk dış cephe ısı yalıtım işini alan inşaat şirketi sahibi Adem Angay, Van’dan kardeşi veyeğenleri ile birliktekentte gelen Turan Hakan’a götürü usulü işi yapmak için anlaştı. Turan Hakan, Van’dan birlikte geldiği kardeşleri; Sinan Hakan, MecitHakan, yeğenleri;Vedat Koç, Çetin Akbaş ve Yusuf Akbaş ile birlikte çalıştıkları site içinde bir daire kiralayarak 4 ay önce çalışmaya başladı. Sitenin büyük bir bölümünü dış cephe montalamasını bitiren Turan Hakan ile işçiler işveren firma sahibi Adem Angay’dan paralarını alamadıkları gerekçesiyle çalışmayacaklarını söyledi. Daha sonra iddiaya göre firma sahibi Angay, site içindeki çay bahçesinde Turan Hakan ve diğer işçilerle buluştu. Burada çay içen iki grup arasında alacak konusunda çıkan tartışma bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü.Arbededesandalyelerin havada uçuşurken, Turan Hakan ve Çetin Akbaş, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları darbe sonucu müteahhit Angay il ebirlikte gelen ve Ö.A ile E.A., ise aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis kavgayı güçlükle ayırırken, yaralılar ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"EVDEN ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Dün çıkan kavgada baş ve ayaklarına aldığı darbe sonucu yaralanıp hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen inşaat işçisi Turan Hakan, bu sitede 4 aydan bu yana çalıştıkları anlatırken şöyle dedi:

"Paramızı istedik dayak yedik. İşveren, dün bizi konuşmak için çay bahçesine çağırdı. Yaklaşık 4 aydır çalışıyoruz paramızı vermiyor. Paramızı isteyince yanında getirdiği 30 yakın adamla bizi darp etti. Neye uğradığımızı şaşırdık. Sürekli telefona tehdit içerikli mesaj atıyor. Ben Van’da 12 kişiye ekmek götürüyorum. Bize saldıracak diye dışarı çıkmaya korkuyoruz. Dün polise verdiğimiz ifademizde işveren hakkında hakkında şikayetçi olduk."

Başına aldığı darbe nedeniyle hastaneyle kaldırılan Çetin Akbaş, haksızlığa uğradıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Firma sahibine 15 gün önceden bu işi yapmıyoruz diye 100 defa söyledik. Adam bize ’Ya yapacaksınız ya da paranızı vermiyorum’ dedi. Yaptığımız işi bile ’Siz yapmadınız’ diye inkar etti. Buluştuğumuzdaparamızı istedik. Alacağımız paraya karşılık senet alacağız diye anlaştık. Daha sonra hiç bir şey anlamadık arabalar geldi sopalarla silahlarla insanlar araçlardan inip, sandalye ve ağaçla kafama vurup dövdüler. Biz inşaat işçisiyiz sigortamızı yatırmamış tamam dedik. Biz sadece hakkımızı istedikkafamızı kolumuzu kırıp gitti. Şu an yemek yiyecek paramız dahi yok. Paramızı istiyoruz."

"OĞLUMU VE YEĞENİMİ BIÇAKLADILAR"

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’nde oturan müteahhit Adem Angay, hakkındaki iddiaları yalanladı, işçilerin kendisine iftira attığını söyledi. Götürü usulü verdiği işin paranın büyük bölümünü ödediğini anlatan Angay, kavganın işçilerden birinin küfür etmesinden dolayı çıktığını ve oğlu Ö.A ile yeğeni E. A.,’nın sırtlarından bıçaklanarak yaralandığını söyledi. İşçilerden şikayetçi olduğunu belirten Angay, şöyle dedi;

"Kentte tanınmış adamım. Ben işçilerle konuşmak için çay bahçesinde buluştum. Siteden yaptıkları iş hakkında yönetimden ve bina sakinlerinden sürekli şikayetler geliyordu. Ben de bunu kendilerine söyledim. Onlarda çalışmayacaklarını söyledi. Bu esnada arkadan biri gelip küfür etti ve sonra kavga çıktı. Oğlum Ö. A., ile yeğenim E. A, sırtından bıçaklandı. Doktor raporu aldık, işçilerden şikayetçiyim."