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İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı!

İstanbul Kozyatağı'nda İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.

Kozyatağı D 100 Karayolu Ankara istikametinde saat 16.30 sıralarından İETT otobüsü bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, üst geçidin asansörüne çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.

Bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Etiketler iett otobüs kozyatağı kaza
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