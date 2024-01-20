  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İğrenç iddia! Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı

İğrenç iddia! Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı

İğrenç iddia! Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Güncelleme:

Tekirdağ'da ders verdiği öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda öğretmenlik yapan evli ve bir çocuk babası A.D. aynı zamanda üniversiteye hazırlık konularında öğrencilerine ücretli eğitim danışmanlığı yapıyordu. İddiaya göre, çalıştığı okulun öğrencilerine evinde yaşam koçluğu ve danışmanlık hizmeti veren A.D. öğrencilerine sarılıyordu. Durumu birbirine anlatan öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine de sarıldığını söyleyip durumu ailelerine anlattılar. Aileler durumu okul yönetimine anlatıp, öğretmen A.D. hakkında emniyete giderek suç duyurusunda bulundular.

A.D. çalıştığı okuldan uzaklaştırılırken, iddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler tekirdağ öğrenci taciz öğretmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zorunlu trafik sigortaları için yeni düzenleme Zorunlu trafik sigortaları için yeni düzenleme Bir ilimiz başardı! Artık elektrik faturası ödemiyorlar Bir ilimiz başardı! Artık elektrik faturası ödemiyorlar Kolpaçino ekibi canlı yayında birbirine girdi Kolpaçino ekibi canlı yayında birbirine girdi 2 yıl hapis cezası alan cezaevine girecek! Bakan Tunç detay verdi 2 yıl hapis cezası alan cezaevine girecek! Bakan Tunç detay verdi Tarihi an! İlk Türk astronot uzay istasyonunda: İstikbal Göklerdedir! Tarihi an! İlk Türk astronot uzay istasyonunda: İstikbal Göklerdedir! Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 60 TL daha pahalıya dolacak Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 60 TL daha pahalıya dolacak Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? 22 Ocak haftası burç yorumları: 4 burç için kritik hafta... 22 Ocak haftası burç yorumları: 4 burç için kritik hafta... 3 kadının katilinin kızı sevgilisi tarafından öldürüldü 3 kadının katilinin kızı sevgilisi tarafından öldürüldü TCMB Başkanı Erkan'ın babası sessizliğini bozdu TCMB Başkanı Erkan'ın babası sessizliğini bozdu