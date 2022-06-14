  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İğrenç olay! 15 yaşındaki üvey kızına tacizden tutuklandı

İğrenç olay! 15 yaşındaki üvey kızına tacizden tutuklandı

İğrenç olay! 15 yaşındaki üvey kızına tacizden tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 52 yaşındaki bir kişi, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Bayramiç ilçesinde B.Y., eğitim gördüğü okuldaki öğretmenine, üvey babası F.Ç.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Öğretmenin yönlendirmesi ile annesiyle birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na giden B.Y., üvey babasının kendisine köydeki hayvan damında elle tacizde bulunduğunu belirtti. Şikayet üzerine gözaltına alınan F.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayramiç Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ortaya çıkmasıyla anne P.Ç.’nin yakınlarına F.Ç.’den boşanmak için dava açacağını söylediği öğrenildi.

DHA

Etiketler çanakkale üvey kıza taciz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın fiyatları için kritik uyarı! Çarşamba'ya dikkat
Kayseri'de yer yarıldı! Uzunluğu tam 2.5 kilometre
Bayram öncesi şehirler arası otobüslerde bir devrin sonu!
Kızlarını otelden sürükleye sürükleye çıkardı
Akıllı telefonlarda gizli tehlike: Bu uygulamaları hemen silin!
Son ankette dikkat çeken Zafer Partisi ayrıntısı!
İlker Başbuğ'dan canlı yayına damgasını vuran çıkış: ''Atatürk yaşasaydı....''
FED'in piyasaları yakmasına 1 kala, dolar, Euro ve altın uçuşta!
İkinci el araçta fiyatları uçuran ''uyanıklık'' ifşa oldu
İstanbul'da sokak ortasında cinsel ilişkiye girenler ''tanıdık'' çıktı