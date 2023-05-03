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İhbar üzerine gidilen evde dehşet: 70 yaşındaki kadın...

İhbar üzerine gidilen evde dehşet: 70 yaşındaki kadın...
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ihbar üzerine bir eve giden polisler gardırobu açınca 70 yaşındaki kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Dehşete düşüren olay Alanya'daki Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. Dairede yaşayan 70 yaşındaki Fatma S. ile 49 yaşındaki oğlu S.S. arasında iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Vahşet ise bunun ardından yaşandı.

CANSIZ BEDENİ GARDIROPTA BULUNDU
Kavganın ardından kadından haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekibi, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi ve korkunç bir manzarayla karşılaştı.

 Dairede araştırma yapan polisler, Fatma S'nin cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta buldu. Kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi.

 CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLAN OĞLUNUN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Fatma S'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi S.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler ihbar ev ceset
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